Pallavolo: Averill 'Italvolley la n.1, un onore averli battuti

"La pallavolo italiana è davvero straordinaria. L'Italia maschile è la Nazionale più forte del mondo e considero un onore averla battuta per il Bronzo alle Olimpiadi di Parigi. E delle vostre ragazze, che dire? E' una squadra impressionante, ha dominato il torneo, Velasco è una mente geniale". Lo ha detto Taylor Averill, centrale della MINT Vero Volley Monza e della Nazionale statunitense, ospite della festa in Piazza Duomo a Milano per gli 80 anni del CSI. "E' stata una partita particolare. Eravamo tutti stanchi, l'Italia forse di più. È stata davvero una partita fatta di grinta - ha aggiunto -. Noi eravamo pieni di veterani, sapevamo come riservare l'energia e come dare quel passo in più. Non voglio dire che siamo stati fortunati, ma il fatto che eravamo tutti stanchi penso che sia stato un vantaggio per noi. Il Bronzo Olimpico è il traguardo della mia carriera ma conta più il percorso con cui siamo arrivati lì. Come per questi ragazzi del CSI, essere qui con loro e per me è qualcosa di speciale perché è il loro viaggio alla scoperta di se stessi. E la pallavolo mi ha insegnato tutto quello che so su di me. Le Olimpiadi mi hanno mostrato un altro lato di me stesso".

Averill ha parlato anche della mattinata organizzata dal Csi per festeggiare i suoi 80 anni: "Sono molto felice di vedere tutti questi bambini e di stare con loro. Lo sport è la mia vita. Spero di poter condividere i valori dello sport e di essere d'ispirazione per i più giovani. Perché i risultati sportivi sono importanti, ma quello che sei umanamente è la cosa fondamentale. Lo sport è un modo per conoscere te stesso ed è questo che amo condividere - ha concluso -. E per me è un onore essere qui e vedere questa comunità. La pallavolo italiana è davvero straordinaria".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA