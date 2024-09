Milano Cortina: Antonio Rossi, lavori avanti molto bene

I lavori per l'organizzazione dei Giochi di Milano Cortina 2026 "stanno andando molto bene, adesso tocca a noi. Abbiamo portato tanti amministratori comunali, provinciali e regionali a Parigi per far capire loro cosa c'è dietro le Olimpiadi. C'è grandissimo entusiasmo, un entusiasmo che continua a crescere". Lo ha detto Antonio Rossi, ex canoista e collaboratore della Fondazione Milano Cortina, oggi in piazza Duomo per gli 80 anni del CSI. "Da qui al 6 febbraio 2026 sarà un crescendo di progetti e di comunicazione. Il nostro obiettivo è quello di mettere gli atleti nelle migliori condizioni per gareggiare, e poi quella di far vivere un'atmosfera olimpica a tutti gli spettatori che arriveranno, come quella che ho sempre respirato io" ha aggiunto. "Le società sportive educano i nostri giovani attraverso i valori dello sport e lo fanno in modo molto diretto e pratico. Questo, aldilà dei risultati agonistici, è il valore aggiunto" ha poi sottolineato Rossi, parlando dell'iniziativa del Csi in piazza Duomo.



