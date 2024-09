Incendio in appartamento nel Milanese, 70enne muore carbonizzato

Grave incendio questa mattina in un appartamento a Trezzo sull'Adda, nel Milanese, dove un 70enne senegalese senza fissa dimora è morto carbonizzato. Il rogo è esploso intorno alle 6.30 per cause ancora da accertare e le fiamme hanno coinvolto anche altre quattro unità abitative giudicate al momento non agibili. A quanto riferiscono i vigili del fuoco, una persona è stata ricoverata in codice giallo, mentre altre 37 sono state assistite sul posto dagli operatori sanitari. L'appartamento, in via Jacopo da Trezzo e nel quale la vittima non abitava stabilmente, è risultato privo di corrente.

Nell'abitazione saranno effettuati i rilievi da parte del Nucleo Investigativo Antincendio regionale nel tentativo di capire come si sono sviluppate le fiamme.



