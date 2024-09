Anelli multipli e macro collane, svelati trend dei gioielli 2025

Gli orecchini si scelgono grandi, meglio grandissimi, gli anelli vanno portati a multipli, per avvolgere tutte le dita, la materia privilegiata è il gold plated- ottone, argento, bronzo. Dopo anni di minimalismo, le tendenze che emergono per il 2025 a Milano Fashion&Jewels, segnano il ritorno del gioiello importante e talmente macro da prendersi la scena, diventando caratteristica chiave del look.

Il salone punto di riferimento per gioielli, accessori moda e abbigliamento (650 brand, 50% esteri da 37 paesi) apre oggi a Fiera Milano Rho, e anticipa le altre rassegne del settore (Micam, Mipel, Lineapelle, Simac Tenning tech, The One Milano) che saranno inaugurate tutte insieme ufficialmente domani, 15 settembre, presente il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara.

Da tutti i brand emerge una grande attenzione alla creatività artigianale, affidandosi però anche all'imprevedibilità inesauribile dell'intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda i gioielli quindi le dimensioni sono in primo piano. Collane che ricadono sul petto scoperto come cascate luminose o sembrano arazzi sui vestiti. Orecchini e anelli scultorei che ricalcano e scolpiscono l'anatomia. O bracciali in argento lavorati all'uncinetto e tessuti a mano.

Anche sugli accessori grande versatilità. C'e' chi riscopre la coppola siciliana. Tornano le maxi sciarpe tra rouches e frange.

Per le borse si impone la forma cilindrica, e si confermano la hobo, la tradizionale forma a mezza luna, e la furry bag, morbida e pelosa. Milano Fashion&Jewels resta aperta agli operatori professionali fino al 17 settembre. Previsti anche momenti di approfondimento in collaborazione conPoli.Design con due aree per raccontare la visione del futuro dei talenti giovani.

Proprio ai giovani è dedicato anche il nuovo progetto con l'Istituto Europeo di Design di Milano, che coinvolge 13 dei suoi studenti del Master in Fashion Design, chiamati a collezioni sull'upcycling creativo attraverso una proposta per una speciale sfilata.

Da domani apre il resto della filiera sotto lo slogan Legacy of Style, portando a Fiera Milano complessivamente 2.090 brand, di cui il 47% provenienti da oltre 60 Paesi.



