Scala: Thielemann dà forfait al Ring di Wagner con McVicar

Christian Thielemann ha rinunciato a dirigere la tetralogia di Wagner con la regia di Daniel McVicar, che doveva iniziare alla Scala il prossimo ottobre con L'oro del Reno. A ottobre il direttore d'orchestra sarà infatti operato a un tendine . Ed essendo la tetralogia "un impegno artistico unitario, il Maestro Thielemann - hanno fatto sapere dal teatro - ha comunicato l'intenzione di ritirarsi dall'intero progetto". Nel prologo del Ring sarà sostituito da Simone Young e Alexander Soddy mentre ""la Direzione Artistica del Teatro alla Scala è impegnata nella definizione dei direttori per gli altri titoli della Tetralogia".

Il ciclo dell'Anello del Nibelungo è uno dei progetti principali, se non il principale, della Scala per i prossimi anni, con l'allestimento dell'Oro del Reno alla fine di questa stagione, la Valchiria e Sigfrido nella prossima per poi concludersi con Il crepuscolo degli dei in quella successiva, quando poi sarà eseguito tutta la tetralogia nella sua interezza. Il sovrintendente uscente Dominique Meyer non ha mai nascosto di tenerci in modo particolare. E anche la sua mancata conferma potrebbe aver influito nella scelta del direttore tedesco che in una lettera per spiegare le sue ragioni ha anche citato "il contesto di incertezza sul futuro della Scala".

"È con grande dolore - ha scritto il Maestro Thielemann - che rinuncio a questo progetto che avevamo costruito passo passo insieme a Dominique Meyer, cui mi stringe una lunga amicizia, a David McVicar e allo staff della Scala. La mia salute mi impedisce purtroppo di essere alla Scala per il Rheingold e la continuità dell'impostazione artistica nel corso del Ring des Nibelungen è così importante che si deve essere presenti dall'inizio. A questo si aggiungono l'impegno assunto con la Staatsoper di Berlino e il contesto di incertezza sul futuro della Scala".

Meyer ha riportato il testo del maestro in una lettera che ha inviato a coro e orchestra per comunicare la scelta di Thielemann. Lettera in cui ha parlato di una "grande delusione".

"Nello stesso tempo sono sereno - ha aggiunto - perché credo che abbiamo trovato una soluzione di alto livello anche se non sarà possibile affidare tutte le date" dell'Oro del Reno "allo stesso maestro per un problema di date". Si alterneranno quindi Simone Young "prima direttrice a dirigere il Ring a Bayreuth" che alla Scala ha condotto Turingalila e Peter Grimes e Alexander Soddy "direttore in fortissima ascesa nei teatri di tutto il mondo", nonché in passato assistente di Thielemann e Kirill Petrenko per il Ring a Bayreuth, e anche di Young.



