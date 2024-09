AI Festival torna a Milano per la seconda edizione

AI Festival, il Festival internazionale dedicato all'intelligenza artificiale, organizzato da Wmf - We Make Future, si terrà il 26 e 27 febbraio 2025 a Milano. All'evento, ospitato negli spazi dell'Università Bocconi, sono attesi esperti di fama mondiale.

La scorsa edizione le presenze sono state 6mila. Nel programma della due giorni opportunità per aziende e professionisti, con incontri B2B, e un programma formativo tecnico pensato per rispondere alle esigenze del settore AI e Digital-Tech.

"Torniamo a Milano con una seconda edizione che alza l'asticella", afferma Cosmano Lombardo, fondatore e ceo di Search On Media Group e ideatore del Wmf. "L'intelligenza artificiale evolve continuamente e il network globale del Wmf, da cui nasce AI Festival, è tra i più aggiornati al mondo su questa tecnologia, contando al suo interno proprio coloro, tra esperti, istituzioni, aziende e startup, che stanno determinando l'evoluzione non solo dell'AI stessa, ma del mercato che ne deriva" e continua "il 26 e il 27 febbraio con AI Festival vedremo concretamente le sue applicazioni, ascolteremo gli esperti che ne stanno testando i confini e scopriremo le sue declinazioni non solo in ambito business ma anche sociale ed etico" e conclude "è davvero un onore tornare a Milano con un partner d'eccezione come Università Bocconi e con il supporto della Città per contribuire insieme alla formazione di imprese e professionisti sull'intelligenza artificiale".



