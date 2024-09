Paolo Jannacci 'in concerto con Enzo' apre stagione del Pime

Non poteva che essere Paolo Jannacci a inaugurare, con un concerto dedicato al padre, la nuova stagione del Teatro Pime di Milano dal titolo "Vengo anch'io!".

"Mi fa molto piacere che sia Paolo Jannacci ad aprire la nostra stagione teatrale 2024-2025 - ha commentato Andrea Zaniboni, direttore artistico del Teatro Pime - per rendere attuale il ricordo di suo padre, artista di grande valore e di multiforme ingegno dato che alla sua preminente professione di cantautore aveva saputo coniugare quella di medico e un costante impegno nel sociale".

Il 5 ottobre nella serata "Paolo Jannacci in concerto con Enzo", il figlio riproporrà le canzoni più celebri e amate del padre, insieme a quel suo sguardo allegro e tragico, disperato e leggero che gli permetteva di osservare il mondo da una prospettiva originale: quella degli ultimi. Il concerto è a sostegno dell'opera di padre Franco Mella, missionario del Pime, amico di Enzo che andò a trovarlo in missione ad Hong Kong.

"Tantissimi amici hanno chiesto di potermi ascoltare in concerto - spiega Paolo Jannacci - facendo vivere ancora le canzoni di mio padre, sapendo che io ero la persona più indicata per farlo.

Ho deciso di offrire al pubblico uno spettacolo di canto e musica, che comprende il mio repertorio di brani jazz originali e le canzoni di Enzo più care alla gente e alla mia famiglia".





