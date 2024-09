Un caso di dengue autoctono a Brescia

Caso di febbre Dengue autoctono a Brescia. Secondo quanto riferito da Ats è risultata infettata una persona che non ha effettuato alcun viaggio all'estero. "A seguito della segnalazione del caso sospetto, Ats ha allertato i Comuni che la persona ha dichiarato di aver frequentato per motivi di lavoro e di residenza, i quali hanno provveduto a mettere in atto gli interventi di disinfestazione previsti dai protocolli ministeriali e regionali", si legge nella nota. Ats ricorda che la Dengue non si trasmette da persona a persona, ma il contagio avviene attraverso la puntura di una zanzara infetta.



