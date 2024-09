Milano ricorda l'11 settembre, 'attacco alla democrazia'

Nell'anniversario degli attentati terroristici dell'11 settembre Milano ha ricordato le vittime con la deposizione di una corona davanti alla sede della Città metropolitana, nel largo intitolato proprio all'11 settembre.

Alla cerimonia ha partecipato anche il vice console generale degli Stati Uniti a Milano, Thomas Edwardsen che ha espresso gratitudine a Milano e ai suoi cittadini "perché continua ad onorare la memoria di coloro che hanno perso la vita in quel tragico giorno. Il vostro costante impegno - ha rimarcato - nel ricordare questi eventi testimonia il legame duraturo che lega i nostri Paesi".

"La Relazione tra Stati Uniti e Italia - ha aggiunto - è basata su valori condivisi come il rispetto reciproco, l'impegno per la sicurezza globale e la nostra partnership é un pilastro di di stabilità e pace, non solo in Europa ma in tutto il mondo". Per la Città metropolitana ha preso parte alla cerimonia Sara Bettinelli, consigliere delegata per gli Affari istituzionali, che ha ricordato come il messaggio della tragedia dell"11 settembre é quello di "costruire un futuro di pace e tolleranza reciproca. Quella data é scolpita nella mente di ognuno di noi, chiunque ricorda l'incredulità davanti a qualcosa di impensabile. Poi la paura, il dolore, la solidarietà verso le vittime, l'incertezza e l'insicurezza del futuro".

L'attacco agli Stati Uniti "é stato l'attacco a tutte le democrazie", ha concluso. Alla cerimonia era presente per la Regione Lombardia anche Gianluca Comazzi, assessore al Territorio e Sistemi Verdi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA