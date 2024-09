Fashion&Jewels, con i gioielli viaggio tra culture diverse

Un vero e proprio viaggio attraverso culture e tradizioni diverse, con Fashion&Jewels, manifestazione dedicata al mondo del gioiello e dell'accessorio moda, in calendario dal 14 al 17 Settembre a Fieramilano (Rho).

Oltre 650 brand, il 50% dei quali proveniente da 37 diversi paesi stranieri, in tre sezioni della mostra - Fashion Accessories &Apparel, Jewellery, F&J Delivery.

In collaborazione con Poli.Design inoltre due aree che raccontano la visione del futuro frutto delle menti di giovani talenti. La prima, Visionires, con la sua inedita veste for fashion, è dedicata ai #visionaires che hanno collaborato con direttori creativi e fashion stylist mettendo il loro genio al servizio della moda e qui tradotto in un viaggio nel cuore stesso del gioiello, tra materiali, forme e stili diversi. E la seconda, Design Directions, uno spazio multimediale deputato a tracciare le linee guida per il gioiello moda e l'accessorio del prossimo biennio indagando due nuove macro-tendenze, BeautyPure e AdoraBold. Grande attenzione alla sostenibilità, tema che stagione dopo stagione diventa sempre più centrale, ospitando lo spazio Exploring Sustainable Fashion, curato da Guya Manzoni e Marina Savarese - fondatrici di Sfashion-net la rete dedicata ai brand di moda slow, critica e indipendente. Infine l'artigiano italiano viene celebrato con WeLoveModainItaly by Cna Federmoda, un focus su innovazione e tradizione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA