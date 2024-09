Sette feriti in una rissa nel Pavese, 25enne accoltellato

Un ragazzo di 25 anni, di nazionalità albanese e residente a Montù Beccaria, nel Pavese è stato accoltellato al culmine di una rissa scoppiata nella notte tra sabato 7 e domenica 8 settembre a Stradella nell'Oltrepò.

L'episodio, sul quale stanno indagando i carabinieri, è avvenuto poco dopo la mezzanotte.

A scontrarsi, secondo i primi accertamenti, sono stati due gruppi rivali: uno di albanesi giunti da Montù Beccaria e altri paesi della zona, e l'altro di egiziani residenti a Stradella.

Ad avere la peggio è stato il 25enne albanese: trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia, è stato giudicato guaribile in 40 giorni. Altre sei sono rimasti feriti in maniera più lieve, e condotti agli ospedali di Voghera, Stradella, Piacenza e Cremona.

La rissa ha coinvolto numerose persone: molti si sono allontanati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Restano da capire le ragioni che hanno portato i due gruppi a scontrarsi.



