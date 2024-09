Edizione record per Forum Teha,un piano sicurezza da 300 persone

La 50esima è stata un'edizione da record per il Forum Teha: a Villa d'Este, l'hotel di lusso nel piccolo borgo di Cernobbio, non ricordano da quanti anni non fossero stati ospitati contemporaneamente così tanti leader, politici e istituzionali e numeri uno di aziende come quest'anno e di sicuro non è mai successo che sul lago di Como fosse puntata così tanta attenzione, tra due guerre, un'elezione presidenziale oltre oceano ed equilibri geopolitici tanto incerti.

Il presidente ucraino Zelensky ha soggiornato due giorni ma oltre a lui, ad alzare la soglia del rischio c'erano la presenza nelle stanze dell'hotel di lusso della Regina Ranja di Giordania, dello speaker della Camera degli Usa Mike Johnson, il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev; il Primo Ministro dell'Ungheria Viktor Orbán e gran parte del Governo italiano a partire dalla Premier Giorgia Meloni.

Dietro le quinte, al lavoro da luglio, c'erano Prefettura e Questura che hanno dovuto impostare un dispositivo di sicurezza ad hoc, un documento di oltre 60 pagine, orchestrato sul doppio binario della sicurezza esterna e interna. Impiegate oltre 300 persone delle forze dell'ordine messe a disposizione dal Dipartimento della Pubblica sicurezza, ma appena avvertita la presenza in città dai tanti turisti che hanno continuato a passeggiare per le vie della località turistica sul lago e all'interno di Villa d'Este dove solo nella depandance ci si accorgeva del gran via vai di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito, Polizia Stradale e quella Locale, e dei tanti incaricati della security. E poi i reparti speciali, con i Nocs della Polizia, i Gis dei carabinieri, i sommozzatori e gli acquascooter della Polizia, gli anti droni dell'aereonautica a rinforzo della copertura dello spazio aereo e di quello acque, con l'ausilio come safety della guardia costiera, a fare un cordone di sicurezza anche sul lago e, in coordinamento con Areu, ambulanze e sanitari anche della Polizia di Stato. In uno spazio ristretto (circa 2.500 metri quadrati, circondati da un parco di 8.000 metri quadrati) poteva impattare pesantemente e invece tutto si è mosso dietro le quinte con estrema discrezione. "Vado matto per i piani ben riusciti!" avrebbe detto il Colonnello John Hannibal Smith dell'A-Team.





