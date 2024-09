Narcotraffico a Malpensa, ad agosto otto arresti

Ad agosto i finanzieri del Gruppo Malpensa hanno arrestato otto narcotrafficanti, sequestrando 304 chili di droga, compresa la ricercata cocaina rosa. Oltre agli arresti sono scattate le denunce per altri cinque passeggeri.

Interessanti i metodi utilizzati per nascondere la droga arrivata nell'hub internazionale da Asia, Sud America e Africa.

I nascondigli usati per il traffico di stupefacenti vanno dal "classico doppio fondo" in valigia, al rischioso trasporto di ovuli nell'intestino dei corrieri, sino alla più fantasiosa cocaina liquida trasportata in bottiglie di Rum e scovata dal fiuto delle unità cinofile. Provenienti dall'Africa sono risultati i carichi di Khat e metanfetamina. Al controllo di Gdf e funzionari dell'Agenzia delle Dogana non è sfuggito nemmeno il deposito bagagli smarriti che ha permesso di effettuare una "consegna controllata". Ovvero di seguire il carico di droga sino al suo destinatario finale.



