L'orchestra sinfonica di Milano inizia l'era Tjeknavorian

La prima stagione dell'orchestra Sinfonica di Milano firmata dal nuovo direttore musicale Emmanuel Tjeknavorian, scelto lo scorso gennaio, partirà il 15 settembre con il tradizionale concerto inaugurale al teatro alla Scala. Sul podio ci sarà proprio il direttore ventinovenne che ha scelto un programma denso con l'ouverture Festiva di Dmitrij Sostakovic, la sinfonia n. 2 di Beethoven e la quarta di Cajkovskij.

D'altronde si tratta di una stagione impegnativa con 31 programmi sinfonici, con quattro rassegne collaterali. Quella della Sinfonica sarà una stagione con un taglio nuovo "che fonde la familiarità e il calore dei classici più amati - aveva spiegato alla presentazione Tjeknavorian - con l'entusiasmante scoperta di alcune delle opere meno conosciute dei grandi compositori che ammiriamo".

La scelta dei brani del concerto inaugurale per il direttore, che è anche un violinista di fama, ha anche un motivo affettivo: Festiva e la seconda di Beethoven sono brani che ha diretto al suo debutto sul podio.

Il primo concerto della Sinfonica nel 'suo' auditorium sarà invece il 27 con Luigi Pirovano direttore e violoncellista, mentre il 6 ottobre l'orchestra si esibirà al museo della Scienza e della Tecnologia di Milano in occasione dei cento anni dalla prima trasmissione radiofonica italiana e dei 150 dalla nascita di Guglielmo Marconi eseguendo fra l'altro la prima assoluta di Musica trasparente di Nicola Campogrande, mentre il 12 ottobre per la rassegna 'Crescendo in musica' dedicata ai più piccoli sarà eseguita la Wild Symphony (sinfonia degli animali) di Dan Brown con Raul Cremona come voce narrante.



