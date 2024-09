Bimbo di 2 anni e mezzo 'scappa' dall'asilo, passante lo salva

Un bambino di due anni e mezzo è riuscito a sfuggire al controllo delle maestre al nido comunale 'La coccinella' di Sondrio ed è andato in strada dove da solo ha percorso alcune centinaia di metri lungo la trafficata viale Stadio, fino ad avvicinarsi un ponte dove un passante lo ha visto solo e ha allertato la polizia locale.

L'episodio è avvenuto venerdì scorso intorno alle 15:30. Il piccolo, nato nel febbraio 2022, è stato visto dal passante in via Ventina, che lo ha preso in braccio e ha chiamato i vigili che lo hanno riconsegnato all'asilo.

I genitori hanno deciso di presentare denuncia contro ignoti, così da fare piena luce su quanto accaduto. "Questi fatti non devono succedere - ha dichiarato Marcella Fratta, assessore all'Istruzione - e sono grata al cittadino premuroso e attento e agli agenti che si sono presi cura della piccola creatura.

Abbiamo subito domandato una dettagliata relazione a 'Città futura' che gestisce il nido sollecitando un rafforzamento delle attenzioni e delle misure sulla sicurezza e che venga fatta chiarezza sulle responsabilità".



