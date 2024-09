Le opere del Sedicente Moradi alla torre Pwc e poi a Bergamo

Coccodrilli, cerbiatti, orsi e lupi sono le creature che animeranno dal 20 settembre i giardini PwC dell'Accademia Carrara di Bergamo, dopo una loro 'sosta' alla Torre PwC di Milano dove le opere create appositamente da Sedicente Moradi restreranno in esposizione fino al 12 settembre.

S tratta di opere il legno, ecosostenibili, create con materiali di risulta che il fiorentino Moradi ha realizzato proprio negli spazi della Torre.

"La nostra organizzazione ha accolto questo progetto artistico con grande entusiasmo - ha spiegato il presidente e ad PwC Italia Andrea Toselli -, perché condivide il grande e importante messaggio di ascolto e dialogo con l'ambiente che è alla base dell'anima 'green' della nostra collaborazione con Accademia Carrara. Ci riempie di orgoglio aver ospitato temporaneamente nei nostri spazi milanesi il lavoro, il talento e le opere di questo artista che ci accompagnerà anche nel prossimo importante passo del nostro percorso con Accademia Carrara che vedrà l'apertura dei Giardini PwC".

Le installazioni artistiche, pensate ad hoc per questo progetto, vogliono essere raffigurazioni simboliche dell'ambizione umana, portatrici del valore imprescindibile della sostenibilità ambientale.

"Come presidente della Fondazione e sindaca di Bergamo, la rinascita dei giardini del Museo aperti anche al pubblico, per la prima volta da oltre due secoli - ha sottolineata la sindaca di Bergamo Elena Carnevali, che è presidente della fondazione Accademia Carrara - in un angolo inconsueto incastonato tra i borghi e Città Alta, segna una forte valorizzazione della Carrara che, completando anche la funzionalità dei suoi servizi, acquisisce sempre più una dimensione europea".

"I Giardini PwC sono prossimi all'apertura. Saranno un nuovo spazio verde per Bergamo - ha aggiunto il general manager dell'Accademia Gianpietro Bonaldi -, per la Carrara, per chiunque lo vorrà vivere. Attraverso le opere del Sedicente Moradi, create nella sede milanese di PwC progettata da Daniel Libeskind, raccontiamo la relazione possibile e necessaria tra arte e natura, ma anche quella altrettanto virtuosa tra impresa e cultura".

I tremila metri di giardini accanto alla sede del museo Bergamasco riapriranno grazie all'impegno di Regione Lombardia, Comune di Bergamo e Fondazione Accademia Carrara, con il sostegno di PwC.



