La prevenzione scende in piazza, a Como il Tour della Salute

Sabato 7 e domenica 8 settembre il Tour della Salute farà tappa a Como. L'iniziativa itinerante, giunta alla sesta edizione, offre ai cittadini l'opportunità di sottoporsi a consulti gratuiti e a partecipare ad attività sportive, ludiche e aggregative; è promossa da Asc - Attività Sportive Confederate, con il contributo incondizionato di Eg Stada e il patrocinio del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. La prima giornata in via straordinaria sarà parte integrante della Notte Bianca dello Sport.

Per la nona tappa annuale del Tour della Salute, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 di sabato e domenica viale Puecher si trasformerà in un villaggio della salute e dello sport, con l'allestimento di 6 ambulatori in cui sarà possibile sottoporsi a controlli gratuiti di tipo cardiologico, dermatologico, nutrizionale, reumatologico, psicologico e veterinario. Sarà inoltre presente uno sportello dedicato alle apnee notturne e una stazione di check-up che consentirà ai cittadini di sottoporsi alla misurazione di diversi parametri vitali che saranno analizzati dall'intelligenza artificiale.

Oltre ai consulti medici, saranno proposte attività motorie, ludiche e aggregative, curate da istruttori e operatori aderenti alla rete Asc. In particolare, ci sarà spazio per ballo, danza, arti marziali, tecniche di difesa personale, pallacanestro, mini basket e pole dance, grazie alla collaborazione con GR Olimpia, Agora Dance Academy, Real Kombat System, Liba Basket, Polisportiva Comense, Pole Passion Academy e Oro Dance. Inoltre il personale della Croce Azzurra locale terrà dei momenti formativi dedicati all'apprendimento delle tecniche di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica.

Durante la due giorni sarà inoltre presente il progetto 'La salute al centro', che punta a promuovere l'attività sportiva supportando un cambiamento dei propri stili di vita.

"Il Tour della Salute è ormai una solida realtà e un punto di riferimento per tanti cittadini che attendono il nostro arrivo per passare una giornata nel segno della prevenzione, del divertimento e della pratica sportiva", ha dichiarato il direttore generale di Asc, Valter Vieri.

"Uno dei nostri principali obiettivi è accorciare le distanze tra medico e malato", spiega Paola Monari, delegata regionale di Adoi Lombardia. "Proprio per questo abbiamo scelto di sostenere il Tour della Salute e di essere sul campo per rispondere ai dubbi della popolazione".



