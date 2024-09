Emma, Emis Killa, Pericolo e Baby Gang al Suzuki Music Party

"Emma, Emis Killa, Massimo Pericolo e Baby Gang": sono i nomi di altri quattro altri artisti che saliranno sul palco del Suzuki Music Party, in onda il 22 settembre in prima serata sul Nove, dopo il game Chissà chi è.

Ad annunciarli è Amadeus, in un nuovo video - in accappatoio - su Instagram.

Allo show - che sarà registrato il 17 settembre all'Allianz Cloud di Milano e che vedrà Ilenia Pastorelli nel ruolo di co-conduttrice - parteciperanno anche Anna, Tananai, Fiorella Mannoia e Lazza. "Correte a prendere i biglietti, vi aspettiamo", conclude Amadeus.



