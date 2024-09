Atm, lunedì 9 settembre sciopero nazionale di 8 ore

Per lunedì 9 settembre la segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno proclamato uno sciopero nazionale di 8 ore per il settore del Trasporto Pubblico Locale, che interesserà i lavoratori del Gruppo Atm.

L'agitazione del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane, secondo le modalità comunicate dalle strutture regionali delle organizzazioni sindacali che hanno aderito all'iniziativa nazionale, sarà possibile dalle ore 18 al termine del servizio.

Lo sciopero, ricorda Atm in una nota, è stato indetto "nell'ambito della vertenza per il rinnovo del CCNL e dopo la prima azione del 18 luglio 2024, a conferma delle rivendicazioni già oggetto della piattaforma volta al miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali".



