A Milano il Forum Cultura, 130 milioni di progetti dal Pnrr

Al via a Milano il Forum Cultura promosso dal Comune, una tre giorni di incontri, dibattiti e tavoli di lavoro, per stimolare la collaborazione tra cittadini, esperti del settore e operatori culturali che si tiene al Mudec.

Ad aprire i lavori il sindaco Giuseppe Sala e l'assessore alla Cultura del Comune Tommaso Sacchi. Sala ha osservato come "in una situazione di bilancio delicata il Comune ha deciso di incrementare quest'anno la spesa sulla cultura, che ha ben 43 milioni di spesa corrente da investire". C'è poi il capitolo Pnrr che sulla cultura vale 130 milioni con diversi progetti in città. Come la Beic, la Biblioteca europea di informazione e cultura i cui lavori "sono avviati", così come per il secondo Arengario che sarà il prolungamento del Museo del Novecento: "Confermo che andremo avanti - ha detto Sala - e spero che si arrivi entro la fine del mio mandato ad inaugurare, e ci sarà la passerella che collegha i due edifici".

Tra i progetti citati c'è poi la Goccia di Renzo Piano alla Bovisa, il Museo nazionale della Resistenza, la Magnifica fabbrica della Scala dove, per i magazzini e i laboratori "abbiamo qualche problema di budget che stiamo cercando di risolvere", ha specificato.

E infine la Sala delle Asse al Castello Sforzesco, con il restauro quasi concluso. "C'è molta sostanza e l'intenzione dell'amministrazione di lasciare un segno sulla cultura", ha concluso Sala. "Milano è una città che ha fatto della cultura un cuore pulsante della sua identità - ha osservato Sacchi -, soprattutto attraverso gli scambi. Proprio lo scambio, inteso come confronto, deve essere al centro del nostro impegno culturale, viviamo in un'epoca di sfide globali e locali, di nuove complessità, in cui la cultura può e deve giocare un ruolo determinante". Per l'assessore il sistema culturale di Milano deve essere "vivo, accessibile e connesso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA