Dal 17 settembre torna la Milano Fashion Week, 173 appuntamenti

Con 173 appuntamenti, 53 sfilate fisiche e 8 digitali, 69 presentazioni e 33 eventi, torna dal 17 al 23 settembre la Milano Fashion Week Women's Collection.

Presenti per la prima volta nel calendario sfilate Susan Fang supported by Dolce&Gabbana, Federico Cina supportato dal Camera Moda Fashion Trust, Chiccomao e Phan Dang Hoang. Tra le novità in quello digitale, invece, Defaience by Nicola Bacchilega, Francesco Murano, beneficiario del Camera Moda Fashion Trust Grant 2024, Jacob Cohen, Rè Shui, Viapiave33.

La nuova edizione, che quest'anno prevede anche un giorno in più, sarà l'occasione per celebrare anniversari importanti.

Iceberg si prepara a festeggiare i suoi 50 anni con una sfilata Co-Ed, interpretata dal direttore creativo James Long, a cui seguirà un party volto a ripercorre i momenti chiave che in questi cinque decenni hanno fatto la storia del brand. Laura Biagiotti celebrerà i 50 anni esatti dalla prima sfilata del brand nel calendario della Milano Fashion Week. Inoltre, Redemption celebrerà 10 anni dalla sua nascita. In occasione del suo sessantesimo anniversario, poi, Vogue Italia present il percorso espositivo a Sixty Years of Vogue Italia - Sessant'anni di Futuro, dal 19 al 21 settembre a Palazzo Citterio a Milano.

Il primo giorno dell'evento, martedì 17 settembre, dalle 12 alle 15 si terrà l'evento di inaugurazione del Fashion Hub allestito a Palazzo Giureconsulti, mentre la settimana si chiuderà il 22 con l'evento Cnmi Sustainable Fashion Awards 2024, realizzati da Camera Nazionale della Moda Italiana in collaborazione con Ethical Fashion Initiative (Efi) dell'Agenzia Itc delle Nazioni Unite e con il sostegno del Comune di Milano.





