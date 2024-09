Sharon, Sangare interrogato in carcere conferma: 'Non so perché l'ho fatto'

Si è concluso dopo un paio d'ore l'interrogatorio di Moussa Sangare, accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi per aver ucciso con 4 coltellate Sharon Verzeni la notte tra il 29 e 30 luglio scorsi a Terno d'Isola. L'uomo, reo confesso, è stato interrogato nel carcere di Bergamo dal gip Raffaella Mascarino che dovrà decidere sulla richiesta della Procura di convalidare il fermo. Moussa Sangare ha ripetuto che "non c'era un movente e - ha aggiunto - non so il perchè l'ho fatto". Sangare, come ha riferito il suo legale Giacomo May, ha detto al gip di essere uscito di casa con questa "sensazione che non so spiegare" e che lo ha spinto "a voler fare del male". Inoltre ha detto che nei giorni prima aveva fatto una sorta di esercitazione anche con una statua.

È stato convalidato il fermo e disposto il carcere per Moussa Sangare, l'uomo che ha confessato di aver ucciso Sharon Verzeni. Lo ha deciso il gip di Bergamo Raffaella Mascarino che ha accolto la richiesta della Procura. Sangare è accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Il giudice ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari.

L'avvocato Maj ha spiegato che il suo assistito, invece di limitarsi a confermare le dichiarazioni già rese al momento del fermo ha voluto ripercorrere di nuovo quanto è accaduto "per dimostrare il suo atteggiamento collaborativo". Per circa un'ora e mezza, il tempo dell'interrogatorio al netto delle formalità, ha parlato al giudice Mascarino di un "mood" o un "feeling" che lo ha spinto poi ad accoltellare Sharon, salvo poi dire che "non era uscito di casa con l'obbiettivo di uccidere qualcuno". Ha ammesso di fare uso di droga (ma non la sera dell'omicidio) e ha ricostruito come due giorni dopo il delitto ha realizzato quel che aveva fatto e si è "liberato" del coltello. Gli altri coltelli li ha gettati nei giorni successivi, quando ha tra l'altro modificato il manubrio della bicicletta. Ha inoltre detto che si manteneva con entrate saltuarie per via di qualche lavoretto nel campo musicale e che "non ha mai pensato di fuggire". Anche oggi i suoi discorsi sono stati definiti "sconnessi", spesso si è interrotto chiedendo di ripetere la domanda, il suo racconto è sembrato molto confuso, cosa che dovrebbe portare o a una richiesta di consulenza psichiatrica o di una perizia.

Sharon: Codacons,si indaghi su possibili omissioni sanitarie

"Dopo le gravi dichiarazioni della sorella di Moussa Sangare", il 30enne che ha confessato il delitto di Sharon Verzeni, secondo cui, "nonostante tre denunce per violenze e lettere rivolte al sindaco e agli assistenti sociali, nessuno si sarebbe attivato per bloccare i maltrattamenti e aiutare il giovane a uscire dalla dipendenza da droghe", il Codacons chiede alla Procura della Repubblica di Bergamo di estendere le indagini verso gli enti locali competenti. Lo riporta l'associazione in una nota. "Vogliamo capire se, alla luce di quanto riportato dai mess media, vi siano state negligenze e omissioni da parte delle autorità locali che abbiano in qualche modo contribuito a determinare la tragica morte di Sharon Verzeni - spiega il Codacons - Va accertato se l'Asl territoriale, l'amministrazione comunale e gli altri organi competenti siano stati effettivamente informati della pericolosità di Sangare e quali misure abbiano adottato a tutela della famiglia e della collettività, e se siano stati seguiti tutti i protocolli previsti per i casi di denuncia per violenze, maltrattamenti e tossicodipendenza. In tal senso l'associazione annuncia un esposto alla Procura di Bergamo in cui si chiede alla magistratura di estendere le indagini per la possibile fattispecie di concorso in omicidio volontario premeditato verso le autorità locali competenti".

Scotto, sul caso Sharon Salvini alimenta politica della paura

"Salvini si conferma un brutto ceffo, un personaggio spero che per poco tempo continuerà a rivestire la carica di Ministro. Far notare questa differenza etnica è un messaggio subliminale che lo aggancia alla polemica sul tema della cittadinanza e che ovviamente come una goccia che scava nella pietra alimenta una politica della paura". Lo ha detto il deputato del Pd, Arturo Scotto, ad Agorà Estate su Rai Tre.

