Assalto con un furgone-ariete in un supermercato nel Pavese

Assalto notturno in un supermercato di Garlasco (Pavia), in Lomellina. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 settembre, verso le 3.

Ad agire è stata una banda composta da almeno quattro persone. Per sfondare l'ingresso hanno utilizzato, come ariete, un furgone rubato. Una volte apertosi il varco d'entrata, si sono impossessato di una cassaforte contenente circa 25mila euro in contanti. Poi sono fuggiti, prima che giungessero sul posto le forze dell'ordine.

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l'azione dei malviventi, che però avevano i volti coperti per non farsi riconoscere. I carabinieri della compagnia di Vigevano (Pavia) hanno subito avviato le indagini per risalire agli autori del colpo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA