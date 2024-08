Litiga al bar, torna e spara in aria, 33enne denunciato

Dopo aver probabilmente abusato di alcolici, ha litigato con alcuni avventori di un bar, se n'è andato minacciando di tornare a regolare i conti e lo ha fatto, esplodendo un colpo di pistola in aria. E' successo a Crotta d'Adda, in provincia di Cremona: il protagonista, un 33enne, è stato alla fine bloccato e denunciato dai carabinieri. Che non hanno trovato la pistola indicata dai testimoni ma tra l'auto e l'abitazione di residenza del fermato hanno sequestrato un caricatore, proiettili e droga. Ora il 33enne deve rispondere di porto abusivo di parte d'arma e munizioni ed esplosioni pericolose in pubblico.

L'allarme è scattato all'1.20 di venerdì notte: alla centrale operativa dei carabinieri di Cremona è arrivata la telefonata concitata di un testimone che segnalava colpi d'arma da fuoco nel centro del paese. I militari hanno controllato tutte le vie trovando il veicolo segnalato, ma chiuso e con nessuno a bordo.

Il 33enne era poco lontano: addosso non aveva nulla, ma sulla sua macchina sono spuntati un caricatore con un proiettile calibro 380, un sacchetto con altri 20 proiettili dello stesso calibro e un bastone in ferro con impugnatura. Nella sua abitazione i carabinieri hanno poi trovato 15 grammi di hashish e l'uomo è stato anche segnalato come consumatore di stupefacenti.



