A Mantova la 28esima edizione del 'Festivaletteratura'

Dal 4 all'8 settembre Mantova ospiterà la ventottesima edizione del 'Festivaletteratura', il più longevo festival letterario d'Italia. Per cinque giorni la città accoglierà autori di fama internazionale proponendo oltre 300 eventi.

Gli eventi si svolgeranno non solo nelle piazze storiche di Mantova, ma anche nelle scuole e nelle piccole sale, favorendo l'interazione tra autori e pubblico. Tra gli ospiti di rilievo figurano il Premio Nobel per la Pace Maria Ressa, il Premio Pulitzer 2024 Nathan Thrall e il vincitore del Booker Prize 2023 Paul Lynch. Altri grandi nomi della letteratura internazionale includono Emmanuel Carrère, Olivia Laing, Deborah Levy e Tobias Wolff.

"Regione Lombardia - ha dichiarato l'assessore alla Cultura Francesca Caruso - è sempre stata vicina a questo evento, che negli anni è diventato un pilastro della cultura, non solo per il nostro territorio, ma anche a livello nazionale e internazionale. Una vera e propria 'festa della letteratura' che sosteniamo convintamente, destinando un contributo di 30.000 euro. Quando una città riesce a identificarsi con una manifestazione culturale, significa che il lavoro costante seminato nel corso del tempo ha dato i suoi buoni frutti. Da quasi trent'anni quell'intuizione dell'allora assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Marzio Tremaglia, continua a stupirci, reinventandosi e attraendo sempre nuovi pubblici".

L'assessore regionale all'Agricoltura, Alessandro Beduschi, originario di Mantova, ha ringraziato i "tanti giovani volontari con le magliette blu, il cuore pulsante del Festival, che con il loro entusiasmo contagiano coetanei da tutta Italia. È anche grazie a loro - ha concluso - che Mantova diventa, per cinque giorni, una fucina di idee e di condivisione, capace di mettere in dialogo le nostre radici con il mondo attraverso la letteratura".



