Mazzali: 'Sono esagerate le preoccupazioni sull'overtourism'

"Ho il sospetto che urlare all'overtourism e demonizzare i turisti stia diventando un modo per protestare e attaccare le istituzioni, a danno dei nostri territori e dell'Italia. C'è una crescente preoccupazione, a volte esagerata riguardo all'overtourism, che rischia di danneggiare la reputazione delle nostre destinazioni turistiche". Lo afferma in una nota l'assessore al Turismo della Regione Lombardia Barbara Mazzali.

"Il turismo è una risorsa fondamentale per l'economia italiana, specialmente in un periodo in cui il settore sta mostrando segnali di forte ripresa dopo gli anni difficili della pandemia. Non dobbiamo dimenticare - aggiunge Mazzali - che durante la pandemia abbiamo visto hotel, ristoranti e negozi vuoti, con gravi ripercussioni sull'economia locale. Ora, invece, vediamo una rinascita del turismo, che ha portato 62 miliardi di ricavi solo nei tre mesi estivi del 2024. Questi flussi sono linfa vitale per le nostre imprese e contribuiscono a mantenere posti di lavoro".

L'assessore riconosce che la pressione turistica "può rappresentare una sfida, soprattutto nei centri storici di particolare pregio artistico e architettonico", tuttavia ritiene che la soluzione "non sia demonizzare i turisti, quanto piuttosto adottare strategie razionali e pragmatiche per gestire i flussi in modo sostenibile".

Mazzali evidenzia, quindi, l'importanza di promuovere una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici su tutto il territorio lombardo. "Non possiamo concentrarci solo sulle mete già celebri: dobbiamo valorizzare - conclude - anche le zone meno conosciute ma altrettanto splendide, come i borghi storici e le valli nascoste, che offrono esperienze autentiche e un turismo di qualità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA