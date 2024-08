Un ciclista è stato investito poco dopo le 4 in piazzale Abbiategrasso a Milano da un'auto che non si è fermata a prestare soccorso.

L'uomo, straniero e privo di documenti, è stato portato in gravissime condizioni con un forte trauma cranico all'ospedale Niguarda.

La Polizia Locale sta raccogliendo le testimonianze di alcune persone per ricostruire la dinamica dell'incidente, oltre a visionare le telecamere presenti in zona per risalire all'auto pirata.



