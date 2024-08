Si schianta in moto contro guardrail a Pavia, grave 21enne

Un ragazzo di 21 anni è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia, per le lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 13 di oggi allo svincolo tra le tangenziali Nord e Ovest del capoluogo. Il giovane, in sella al suo scooter, per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro il guardrail.

Sul posto sono subito accorsi gli operatori del 118. Il 21enne, che nella caduta ha perso il casco, ha riportato diversi traumi. Trasportato in ambulanza in ospedale, è attualmente sotto osservazione ma non è in pericolo di vita.



