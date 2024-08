Risse e rapine, il questore di Milano chiude una discoteca

Il questore di Milano Bruno Megale ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza della discoteca "Arizona 2000", a Milano in via Gallarate.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Bonola hanno notificato la sospensione al titolare dell'attività in quanto, tra gennaio e luglio, i poliziotti sono intervenuti più volte nel locale per lesioni e risse che hanno visto anche il coinvolgimento di personale del locale.

A gennaio gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura sono intervenuti perché era stata segnalata una aggressione nei confronti di una donna ubriaca; a febbraio gli agenti del Commissariato Bonola sono intervenuti per un cliente minacciato da quattro avventori per farsi consegnare dei soldi.

A fine marzo un cliente ha segnalato di essere stato aggredito all'interno della discoteca e, a fine aprile, un giovane è andato in ospedale dopo essere stato aggredito da due uomini, davanti al locale, riportando una prognosi di 10 giorni.

A inizio luglio, gli agenti del Commissariato Bonola hanno verificato la presenza di medici che prestava soccorso a un uomo, condiverse ferite al volto e varie escoriazioni, che ha riferito di essere stato aggredito con calci e pugni da un gruppo di giovani che gli hanno rubato poi il cellulare e altri effetti personali.

Durante gli accertamenti, gli agenti hanno fermato un gruppo di ragazzi, trovati in possesso del cellullare, indagandoli in stato di per rapina aggravata. A inizio agosto infine, la Polizia di Stato è intervenuta per un'altra aggressione che avrebbe visto protagonista un addetto alla sicurezza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA