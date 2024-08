Elly Schlein dialoga con Neri Marcoré a Fuoricinema a Milano

La Cultura come strumento di crescita collettiva e diritto fondamentale è al centro della nona edizione di Fuoricinema, il festival che unisce cinema, cultura e impegno sociale, in programma dal 5 all'8 settembre a Portanuova, sui prati di BAM - Biblioteca degli Alberi Milano.

Tra gli ospiti, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, in una conversazione con Neri Marcorè su cultura e cinema come strumento di potere popolare.

Il manifesto di questa edizione evoca una colomba, che richiama l'emergenza umanitaria dei nostri tempi. Sul fronte della solidarietà, durante Fuoricinema il pubblico avrà la possibilità di acquistare biglietti a un prezzo speciale da destinare alle associazioni IBVA, Casa della Carità, Kayros, Barrio's e Cadmi.

L'iniziativa "Biglietto Sospeso" è promossa da Anteo.

Un'altra iniziativa significativa legata alla cultura dell'inclusione è il laboratorio di panificazione, frutto della collaborazione tra Fondazione IBVA, Terzo Paesaggio e Madre Project. In un container-forno mobile, il responsabile di Panificando Davide Bessegato, coadiuvato da volontari panificatori, produrrà pane e dolci che verranno distribuiti al pubblico e alle case di accoglienza. La postazione di panificazione sarà inaugurata venerdì 6 settembre alle 16 con un "Rito di panificazione collettiva" aperto al pubblico, condotto dal maestro panificatore Davide Longoni.

La kermesse sarà condotta anche quest'anno da Enrico Bertolino, che aprirà la manifestazione, insieme ai direttori artistici Cristiana Mainardi, Cristiana Capotondi, Gino e Michele, Lionello Cerri, Silvia Posa, Mauro Pagani, Paolo Baldini.

Tra gli ospiti, Ambra Angiolini , Antonio Albanese, Francesco Bianconi, Gabriele Salvatores, Luca Ravenna, Valerio Mastandrea, Francesca Comencini, Fabrizio Gifuni, Edoardo Leo, ma anche il regista e autore Francesco Bruni, l'autore Daniele Mencarelli, e gli attori Federico Cesari, Fotinì Peluso e Drusilla Foer per la presentazione della seconda stagione di Tutto chiede salvezza la serie, prodotta da Picomedia, che sarà disponibile dal 26 settembre su Netflix.

Dopo il successo di Palazzina LAF, la questione della dignità e della sicurezza legati al lavoro saranno al centro di un talk con Michele Riondino, mentre la chiusura della nona edizione di Fuoricinema è affidata alla direttrice di casting Laura Muccino e all'attrice Alba Rohrwacher.



