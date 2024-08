Scontro auto-moto, un morto nel Comasco

Un trentunenne è morto questa mattina dopo che la sua moto si è scontrata con un'auto ad Albiolo, nel Comasco. Il conducente dell'auto è invece rimasto illeso. L'incidente è avvenuto prima delle sei, sulla provinciale 20 in via Mazzini.

A causa dello scontro Marco Gazzana, residente a Solbiate con Cagno, è stato sbalzato ed è finito contro un palo. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri, il 118 e anche l'elisoccorso che lo ha trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Circolo di Varese. Per lui però non c'è stato nulla da fare.





