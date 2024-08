Incendio in ex campo nomadi a Milano, in fiamme tre baracche

I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti nel pomeriggio per spegnere un incendio scoppiato all'interno dell'ex campo nomadi di via Bonfadini, sgomberato e chiuso definitivamente dal Comune nelle settimane scorse.

Le fiamme hanno interessato tre baracche nell'area già sgomberata ma al momento non bonificata. L'incendio è stato estinto in pochi minuti e non vi è stato rilascio nell'aria di sostanze tossiche .

Sono state impegnate quattro squadre dei vigili del fuoco.





