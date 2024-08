Moser String Quartet star al Festival LagoMaggioreMusica

Con il concerto del Moser String Quartet, il 18 agosto ad Angera, nel Varesotto, entra nel vivo Festival LagoMaggioreMusica, manifestazione organizzata dalla Fondazione Gioventù Musicale d'Italia e giunta quest'anno alla trentesima edizione.

Composto da Kanon Miyashita (violino), Patricia Muro (violino), Ariadna Bataller (viola) e Lea Galasso (violoncello), l'ensemble elvetico eseguirà musiche di Purcell (Fantasia in sol maggiore n. 7 Z742), Schubert (Quartetto in do minore n. 12 D 703), Webern (Langsamer Satz WoO 6) e Mozart (Quartetto in sol maggiore n. 14 K. 387).

In tre anni dall'inizio del suo percorso, questa formazione, che si è esibita in Svizzera, Germania, Francia, Italia, Spagna, Ungheria, Paesi Bassi, Canada e Giappone, si è aggiudicata il Primo Premio al Concorso Internazionale Gran Premi Musical Lauredià di Andorra, il Secondo Premio all'Orpheus Swiss Chamber Music Competition in Svizzera e il Premio Speciale come "Ambassador Ensemble" al Concorso Internazionale di Musica da Camera di Osaka nel 2023. Il Moser String Quartet ha suonato in numerosi festival internazionali come il Trame Sonore Chamber Music Festival, il MonteLeón International Chamber Music Festival e l'Ernen Musikdorf Festival.



