Inizia vendemmia in Oltrepò, a partire da Pavia

È iniziata oggi la vendemmia in Oltrepò Pavese, prima zona vitata della Lombardia e terza in Italia con oltre 12 mila ettari coltivati a vigneto. "Secondo le prime stime ci aspettiamo un calo nella quantità delle uve di circa il 30% rispetto alla media", sottolinea Silvia Garavaglia, presidente di Coldiretti Pavia.

"A pesare quest'anno sulle quantità di uve previste - rileva l'organizzazione agricola - è stato l'eccesso di precipitazioni, con nubifragi e piogge reiterate che hanno caratterizzato in particolare i mesi primaverili e l'avvio dell'estate e a cui si sono sommati alcuni episodi di grandinate localizzate. Una situazione favorevole allo sviluppo di funghi parassiti delle viti, con gli agricoltori costretti a interventi straordinari, con un aggravio dei costi di produzione a carico delle aziende agricole".

I primi grappoli a essere colti questa mattina sono stati quelli di Pinot Nero e Chardonnay nell'azienda agricola De Filippi Cantine I Gessi, a Oliva Gessi, sulle colline dell'Oltrepò Pavese. "Nonostante il calo delle quantità, ci attendiamo comunque un'annata soddisfacente dal punto di vista della qualità, in particolare per alcune varietà come i bianchi e le basi spumante - sottolinea ancora il presidente di Coldiretti Pavia -. In ogni caso, anche per confermare le previsioni sul piano quantitativo, bisognerà aspettare l'evoluzione dei mesi di agosto e settembre, quando entrerà nel vivo la raccolta dei rossi".

"Sono oltre 20mila gli ettari vitati in Lombardia - prosegue la nota- destinati per circa il 90% a vini di qualità grazie a 5 Docg, 21 Doc e 15 IGT. Produzioni sempre più apprezzate anche all'estero, come testimonia l'andamento delle esportazioni regionali che hanno raggiunto il valore di 327 milioni di euro nel 2023. A livello nazionale la vendemmia 2024 è probabilmente quella con le maggiori incognite degli ultimi anni, con un'Italia divisa in due: mentre al Sud la raccolta delle uve è iniziata in anticipo per via della siccità e del grande caldo, al Nord le incertezze sono invece legate agli effetti del maltempo prolungato".

"Ma a preoccupare - conclude la Coldiretti - ci sono anche alcune politiche Ue, a partire dal via libera della Commissione alle etichette allarmistiche in Irlanda e con il Belgio che si sta muovendo nella stessa direzione. Si tratta infatti di una norma distorsiva del commercio che è il risultato di un approccio ideologico nei confronti di un alimento come il vino che fa parte a pieno titolo della dieta mediterranea e conta diecimila anni di storia".



