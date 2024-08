"Mi faccio saltare in casa", con sé dell'esplosivo, ricoverato

Minacciava di farsi saltare con tutta la casa l'uomo che è stato fermato dagli agenti della Questura in via Monviso a Milano e, subito dopo, è stato ricoverato con un Trattamento sanitario obbligatorio.

L'uomo, 53 anni, è stato sentito alla vigilia di Ferragosto sbraitare dal suo appartamento dai vicini che hanno fatto intervenire la polizia. Poichè già il 12 giugno scorso gli erano state sequestrate delle armi in quanto era andato in escandescenze, gli agenti sono entrati in azione con le squadre Uopi (Unità operative di primo intervento, nate nel 2015 in funzione antiterrorsimo).

Quando i poliziotti hanno fatto irruzione l'hanno trovato con un coltellaccio alla cintola e un coltello a farfalla, In casa undici cilindretti con del materiale esplodente che è in fase di analisi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA