Bottelli e Giugni stakanovisti, mai un'assenza a Palazzo Marino

I consiglieri comunali milanesi del Pd Federico Bottelli e Alessandro Giungi sono i più presenti in Aula a Palazzo Marino con la partecipazione al 100% delle 183 sedute effettuate negli ultimi tre anni, dal 21 ottobre 2021 al 29 luglio 2024. Sfiorano il 100% anche gli esponenti dem Roberta Osculati, che si 'ferma' al 99,45% con 182 presenze e Angelo Turco, che ha saltato solo tre sedute come la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi, mentre nel centrodestra il più costante è il leghista Samuele Piscina, con 172 sedute e una percentuale di presenza del 93,99%.

Appaiati a 170 sedute su 183 i capigruppo di FdI e Lega Riccardo Truppo e Alessandro Verri, 135 presenze (il 73,77% del totale) per l'ex candidato sindaco Luca Bernardo, oggi capogruppo di Forza Italia.

In coda alla classifica il sindaco Giuseppe Sala, membro dell'Aula con altri 48 consiglieri seppur con l'incarico di primo cittadino e di sindaco metropolitano, che ha preso parte a 49 sedute, il 26,78% del totale, seguito dal consigliere comunale di Forza Italia Gianluca Comazzi (68 sedute, il 37,16%), anche lui con il doppio incarico di consigliere e assessore regionale al Territorio, dall'azzurra Deborah Giovanati, da poco entrata in Forza Italia e dalla leghista Silvia Sardone, che ha 88 presenze ma anche un altro ruolo, quello di europarlamentare.

Buone percentuali per Marco Bestetti, che è anche consigliere regionale e che ha partecipato a 156 sedute, due in più della capogruppo del Pd Beatrice Uguccioni. Vicino al 100% Marco Mazzei della lista civica di Sala (97,81%), Carlo Monguzzi dei Verdi (97,27%) e il consigliere di Azione Daniele Nahum (94,54%).



