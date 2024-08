Ragazzo si tuffa e non riemerge da un torrente nel Pavese

Si è tuffato oggi pomeriggio insieme a suo cugino nelle acque del torrente Agogna nel territorio di Sannazzaro de' Burgondi (Pavia), in Lomellina. Mentre il parente è uscito dall'acqua, del ragazzo, 25 anni di origine marocchina, si sono perse le tracce. Il timore è che sia annegato. Sono in corso le ricerche dei vigili del fuoco nel tratto dove probabilmente è stato trascinato sul fondo dalla corrente.

I due cugini si sono dati appuntamento su una piccola spiaggia in riva all'Agogna. Il 25enne è arrivato dalla vicina provincia di Alessandria, dove risiede. Sono entrati nel torrente per cercare un po' di refrigerio in una giornata caratterizzata da un caldo afoso. Una corrente provocata da una piccola cascata li ha spinti vicino a un ponte. Ed è in questo punto che il ragazzo è sparito sott'acqua.

L'allarme è scattato subito. Con il trascorrere delle ore, sembrano purtroppo svanire le speranze di ritrovare il giovane ancora in vita.



