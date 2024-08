Ladri d'appartamento per fuggire si buttano dal balcone, presi

In tre hanno tentato di svaligiare un appartamento al quarto piano di una palazzina in una zona semi residenziale di Milano ma, per sfuggire alla polizia, due hanno pensato di buttarsi dal balcone e ora sono piantonati in ospedale, uno con il bacino rotto e l'altro con le gambe fratturare, mentre il terzo complice, che si è fatto sorprendere ancora dentro l'abitazione, è a San Vittore.

È finita così per tre topi di appartamento, evidentemente alle prime armi, originari della Georgia e incensurati, di età compresa tra i 42 e 36 anni, che ieri sera hanno cercato di rubare in una casa in via Romolo Gessi.

Ad accorgersi della loro presenza è stato un inquilino. Ha chiamato il 112 spiegando che i vicini di casa erano via per le vacanze ma che vedeva "strani movimenti" dietro le tende.

Una volta arrivate le volanti, i tre in sostanza sono stati sorpresi nell'abitazione. Uno è stato immediatamente bloccato mentre un secondo ladro si è gettato nel vuoto e si è schiantato al suolo fratturandosi il bacino, e il terzo, che pure lui si è buttato, è stato trovato con gli arti inferiori fratturati su un balcone al primo piano dello stabile.



