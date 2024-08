Dal Ghisallo alla M4, i cantieri aperti ad agosto a Milano

Dal cavalcavia del Ghisallo alla corsia preferenziale per la linea filoviaria della 90-91 tra piazzale Zavattari e Stuparich, dalla riqualificazione di via Salomone alla nuova tratta della metrotranvia 7, tra Cascina Gobba e il quartiere Adriano. Questi sono alcuni dei cantieri della mobilità aperti a Milano in questo agosto.

Per alcuni di essi, sottolinea il Comune, la programmazione è stata fatta appositamente nei mesi estivi, dato l'impatto sulla viabilità, come quello del cavalcavia del Ghisallo che prevede la riduzione ad una sola corsia per senso di marcia per tutto il mese per lavori sulle carreggiate. Oppure l'intervento complessivo su via Lorenteggio e piazza Frattini, legato alla nuova M4, con il livellamento e l'asfaltatura della piazza e la realizzazione delle castellane per migliorare la sicurezza per pedoni e ciclisti. I lavori in questo caso termineranno a fine settembre.

Grande impulso, fa sapere Palazzo Marino, è stato poi dato alla realizzazione delle cento strade con il limite a 30 chilometri orari in prossimità delle scuole. Sono già 84 le ordinanze di istituzione della nuova limitazione della velocità, mentre sono già realizzati i primi 27 interventi per l'adeguamento della segnaletica.

Partita anche la realizzazione della corsia preferenziale per la linea filoviaria della 90-91, tra i piazzali Stuparich e Zavattari, con un chilometro di sede protetta e l'intervento è anche l'occasione per estendere il sistema fognario con 2,5 km di nuove tubazioni interrate. Per quanto riguarda le ciclabili, sono tre gli itinerari in costruzione: quelli di via Olona, di via Salomone e di via Corelli. Proseguono in via Corelli i lavori sulla ciclabile per completare il percorso che porta a Segrate e all'Idroscalo e si congiunge con quello delineato da Città Metropolitana.

"Anche nel mese di agosto i lavori nella nostra città - spiega Arianna Censi, assessora comunale alla Mobilità - proseguono a ritmo sostenuto. Quando possibile preferiamo programmare i cantieri più complessi e impattanti in piena estate quando il traffico è minore, quando non lo è si cerca di causare il minor disagio possibile ai cittadini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA