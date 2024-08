'Chiacchiere e Tortelli', a Crema torna la gastronomia locale

I tortelli cremaschi, 'turtèi cremasch' in dialetto, sono il piatto al centro della manifestazione 'Chiacchiere e Tortelli' la cui terza edizione si tiene a Crema dal 13 al 18 agosto.

I sapori della gastronomia locale, i tortelli in primis, le cui radici affondano nel periodo in cui Crema si trovava sotto la dominazione veneta, "saranno - spiegano gli organizzatori - protagonisti assoluti e l'attrazione principale della voglia di stare insieme e di condividere, che caratterizza gli abitanti cremaschi". Accanto al Tortello Cremasco, pizzicato a mano, il Salva Dop con le tighe, il salame cremasco e la Spongarda. Un menù variegato, per soddisfare ogni tipo di palato, anche il più esigente, con particolare attenzione alle intolleranze alimentari. Oltre ai prodotti senza lattosio, sarà allestita una cucina ad hoc dedicata alle proposte senza glutine.

L'ente organizzatore, il Carnevale Cremasco Odv, "si impegna, per ogni 10 porzioni di tortelli cotti e un kg di tortelli crudi venduti, a piantare un albero nel mondo in realtà selezionate secondo criteri di sostenibilità. Tutte le materie prime impiegate nel menù, inoltre, provengono da produttori e fornitori locali, per valorizzare la sostenibilità della filiera a km zero".



