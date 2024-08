Riaperta la funivia tra i Comuni di Argegno e Pigra nel Comasco

È stata riaperta questa mattina la storica funivia che collega i Comuni di Argegno e di Pigra, in provincia di Como. La funivia, come ricorda Atm, "dà la possibilità ai residenti di usufruire di un collegamento veloce e diretto e ai turisti di scoprire le bellezze del territorio, godendo di uno spettacolare panorama sul Lario e le Prealpi lombarde".

Il servizio è attivo dalle 10 alle 18 nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi. In occasione della riapertura, la funivia eccezionalmente farà servizio anche nelle giornate di martedì 13 e mercoledì 14 agosto.

Grande l'interesse per la riapertura dell'impianto. Alle ore 15 i passeggeri conteggiati superavano già quota 300.

Atm si è aggiudicata la gestione del servizio a seguito dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse da parte dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese.

La funivia, nata nel 1971, ha due cabine da 12 posti, senza macchinista, 6 minuti di percorso, per una lunghezza di 1,2 km e un dislivello di 650 metri. Importante la pendenza, che arriva al 95%: è tra le funivie più ripide d'Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA