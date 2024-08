Premio a Bedini per le canzoni con testi scritti da detenuti

Cremona Musica International Exhibitions and Festival assegnerà un Award speciale a Paolo Bedini della casa discografica Baracca & Burattini, che ha pubblicato gli album 'Parole Liberate' nel 2022 e nel 2024, testi scritti da detenuti che sono diventate canzoni grazie al contributo di noti musicisti italiani e stranieri. Progetto realizzato grazie anche al bando del ministero della Giustizia che ha promosso l'iniziativa.

Alla pubblicazione sono seguite esibizioni on stage nelle carceri di tutta la penisola e in luoghi esterni. Tra i nomi più conosciuti dal grande pubblico, Cesareo - chitarrista di Elio e le Storie Tese, qui in veste di produttore, - Morgan, lo statunitense Pat Mastelotto - percussionista dei King Crimson - assieme alla moglie Deborah Carter, la Bandabardò e il bassista Tony Levin che ha suonato, tra gli altri, con John Lennon, Peter Gabriel, King Crimson e Pink Floyd. Tra gli artisti che hanno partecipato al primo volume di questo progetto discografico, i NuovoNormale, Petra Magoni, Ambrogio Sparagna, Yo Yo Mundi, Acquaragia Drom e la band livornese Synaesthesia.

I due dischi hanno ottenuto dal ministero della Cultura, per due anni consecutivi, il primo posto nella sezione Progetti Speciali. Il volume n. 1 ha ricevuto inoltre il Premio Lunezia e il secondo posto alle Targhe Tenco. Anche il noto fotografo Oliviero Toscani ha dato il proprio contributo, con lo scatto utilizzato per la copertina. Oltre che in formato cd, gli album 'Parole Liberate' n. 1 e n. 2 sono disponibili su tutte le piattaforme digitali, con distribuzione di The Orchard (Sony Music).

"Un Award speciale che conferma l'attenzione della manifestazione verso la musica come elemento portante della cultura e della vita dell'uomo" spiega il presidente di CremonaFiere, Roberto Biloni.

Il Cremona Musica Award Speciale verrà consegnato domenica 29 settembre nell'Area Eventi dell'Acoustic Guitar Village.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA