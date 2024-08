Milan, Morata: 'Nessuno mi ha voluto quanto il Milan'

"Avevo diverse possibilità di tornare in Italia, in questi anni, ma appena ho parlato con Zlatan e con l'allenatore non c'era da pensare. Nessuna squadra mi ha voluto così tanto quanto il Milan, sembrava fossi già del Milan durante gli Europei". Lo ha detto l'attaccante del Milan Alvaro Morata durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore rossonero.

"Il mister, la società e Ibra hanno dimostrato che credono in me. Non posso promettere titoli ma correrò e aiuterò i miei compagni: un leader spinge i compagni verso il massimo.

Obiettivi personale? Vincere. Di fare 50 o 60 gol non me ne frega niente - ha proseguito -. Ci sono giocatori che fanno milioni di gol ma poi non vincono niente. Bisogna vincere, voglio portare la seconda stella e fare la storia. So che sono ultimi anni della carriera ma i migliori, anche al Milan vedranno che è stato un buon acquisto prendere Morata. Potevo andare a prendere soldi o rilassarmi. Sono nel posto perfetto, all'età perfetta: per fare 5 o 6 anni per fare bene e per vincere".



