A Milano riqualificate aree verdi per 1 milione di euro

Valgono oltre 1 milione di euro le manutenzioni straordinarie del Verde del comune di Milano degli ultimi otto mesi, che vanno dal rinnovo delle aree giochi all'installazione di nuove aree fitness, passando per la riqualificazione del verde e la messa a dimora di nuovi alberi e arbusti.

Nelle ultime settimane, in particolare, sono terminati i lavori in piazzale Aquileia, via Pitteri, via Ciceri Visconti, in via Donna Prassede, via De Sanctis, via Argelati; e ancora ai Giardini Giuseppe Saporito, nell'area verde di via Console Marcello e di via Candiani, in quella di via Siderno/via Padre Luigi Monti; ai Giardini Galeotti Bianchi, al Parco delle Favole e infine al Parco Lambro.

"In queste ultime settimane abbiamo restituito alla città spazi e aree verdi rinnovate e riqualificate: un lavoro importante che abbiamo portato avanti insieme ai Municipi e con investimenti importanti in manutenzione straordinaria che valgono più di 1 milione di euro - ha spiegato l'assessora all'Ambiente e al Verde Elena Grandi -. Nuove piantumazioni, pavimentazioni drenanti, giochi inclusivi e nuove aree fitness: un bel modo di progettare e valorizzare i nostri giardini e su cui continueremo a investire".



