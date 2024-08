Torna il pranzo di Ferragosto di Opera Cardinal Ferrari

Per i senza dimora che vivono Milano durante l'estate, stagione difficile per chi vive ai margini, torna il Grande Pranzo di Ferragosto di Opera Cardinal Ferrari nella storica sede in via Boeri. A servire in tavola, una squadra di 20 volontari che si dedicherà a oltre 200 persone tra i Carissimi dell'Opera, le persone sole e senza dimora che frequentano abitualmente il Centro Diurno, e alle tante famiglie che vivono in condizioni di povertà.

Un momento tradizionale che quest'estate porta un'importante novità: la nuova presidenza di Luciano Gualzetti, primo direttore laico nella storia di Caritas Ambrosiana. "Il Grande Pranzo è un'azione concreta che, tre volte all'anno, dimostra come si possa essere al servizio dei più fragili in modo diretto. È una testimonianza tangibile della carità, offrendo una risposta concreta a diverse forme di fragilità, dai senza dimora alle famiglie cadute in povertà, fino agli ammalati" dice il nuovo Presidente.

Insieme a Refettorio Ambrosiano della Caritas Ambrosiana, Fondazione Fratelli S. Francesco, Opera San Francesco, Suore Missionarie della Carità, Opera Cardinal Ferrari è una delle 5 strutture che a Milano sarà aperta tutto agosto, compreso il giorno di Ferragosto. Opera Cardinal Ferrari inaugurerà la giornata con la messa cui seguirà il Pranzo di 5 portate, donato dallo storico partner LIDL Italia.



