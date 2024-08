Milan, Morata pubblica foto di maglie rossonere con il suo nome

Alvaro Morata è pronto a iniziare la sua avventura al Milan. L'attaccante spagnolo nei prossimi giorni infatti arriverà a Milano per la conferenza stampa di presentazione (che andrà in scena il prossimo venerdì a Milanello) e poi iniziare la preparazione e gli allenamenti insieme alla squadra. Intanto, l'ex Juve e Real Madrid ha pubblicato una foto sul suo account Instagram delle magliette rossonere con il suo nome in vendita nello store del club a Milano. "Non vedo l'ora", ha aggiunto lo spagnolo.



