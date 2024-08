Da Lendlease via a gara opere urbanizzazione Milano Santa Giulia

Lendlease Msg Heartbeat, fondo chiuso immobiliare gestito da Lendlease Italy Sgr che ha come missione lo sviluppo dell'area Milano Santa Giulia, ha indetto la procedura aperta a evidenza pubblica per l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e scomputo degli oneri di urbanizzazione connessi allo svolgimento dei giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano-Cortina 2024.

Lo rende noto il gruppo immobiliare, specificando che la gara di appalto è stata pubblicata in data 30 luglio in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e si riferisce alla costruzione di strade e relativi sottoservizi per la realizzazione di parte del sistema viabilistico funzionale e strettamente connesso all'accesso dell'Arena Palaitalia, che verrà utilizzata a partire dalle Olimpiadi invernali 2026 per tutti gli eventi indoor, concerti e manifestazioni internazionali con servizi e spazi commerciali che saranno realizzati entro il 2026. Il valore di base di gara è pari a 6,4 milioni al netto di Iva.

"La nuova Milano Santa Giulia ambisce a diventare in vista dei prossimi giochi olimpici e oltre, un nuovo cuore pulsante della città, un polo servito e interconnesso che inizierà a crescere a partire dalla futura Arena olimpica da 16.000 spettatori", spiega una nota di Lendlease.



