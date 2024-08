Libreria Rizzoli resterà in Galleria a Milano per altri 18 anni

Il Comune di Milano ha deciso di rinnovare il contratto, senza bando, per altri diciotto anni in Galleria Vittorio Emanuele II per la Libreria Rizzoli, che è in Galleria dal 1949.

La delibera, proposta alla Giunta dall'assessore alle Risorse finanziarie, economiche e patrimoniali, Emmanuel Conte, prevede che alla scadenza dell'attuale concessione, all'inizio del prossimo anno, vengano nuovamente assegnati alla libreria - che ha aperto lo storico spazio nel 1949 - oltre mille metri quadri di spazi affacciati sul braccio principale della Galleria, dedicati ai libri, ai lettori e alla promozione della cultura.

"Con questa scelta - spiega l'assessore Conte - vogliamo segnare un altro passo importante nella valorizzazione del nostro patrimonio, mantenendo in Galleria Vittorio Emanuele II il giusto mix commerciale che conservi e protegga anche i luoghi della cultura come le librerie".

L'assegnazione, in virtù del valore storico e culturale della libreria, avverrà senza la procedura di gara normalmente prevista per gli spazi del complesso monumentale e a un canone al metro quadro individuato come sostenibile per le attività librarie, ma non allineato ai valori di mercato recentemente espressi dai locali della Galleria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA