Inter, rientrano anche Dumfries e De Vrij

L'Inter ritrova Denzel Dumfries e Stefan De Vrij. I due olandesi sono infatti arrivati stamattina ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione verso la prossima stagione, dopo aver disputato gli ultimi Europei con la nazionale. Sia Dumfries sia De Vrij sono subito scesi in campo per allenarsi, come testimoniato anche dalle foto pubblicate dal club nerazzurro sui social.

All'appello tra i big di Simone Inzaghi mancano solo Lautaro Martinez e Carboni ultimi a rientrare dopo la vittoria della Coppa America con l'Argentina: il capitano interista dovrebbe anticipare il ritorno di qualche giorno rispetto a quanto inizialmente previsto (il tecnico aveva spiegato che sarebbe tornato il 7/8 agosto), mentre per l'ex Monza dovrebbe trattarsi di una toccata e fuga visto che ormai è sempre più vicino al Marsiglia.



