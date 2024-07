Mantova 'capitale pasticcera' col festival della Sbrisolona

Un evento interamente dedicato ai più celebri prodotti della pasticceria regionale italiana, con un focus sulla Sbrisolona e sui diversi dolci tipici dell'area mantovana, con l'obiettivo di far emergere la città di Virgilio "come capitale dei dolci e della pasticceria italiana". È stata presentata a Palazzo Lombardia a Milano la terza edizione di Sbrisolona&Co, la kermesse che si svolgerà dal 18 al 20 ottobre a Mantova promossa da Confcommercio Mantova e organizzata da SGP Grandi Eventi con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Mantova e della Camera di Commercio di Mantova. Tre giorni tra gusto, storia e tradizione per celebrare il dolce tipico mantovano attraverso showcooking, premiazioni, degustazioni guidate ed eventi a tema.

"Un evento gastronomico culturale ideato e apprezzato dal pubblico per le sue molteplici proposte - spiega Stefano Pelliciardi, Amministratore SGP Grandi Eventi, organizzatore -.

L'obiettivo è far emergere Mantova come capitale dei dolci e della pasticceria italiana. Dalla torta Elvezia alla Torta delle Rose, dalla Torta San Biagio ma anche la torta di Tagliatelle senza dimenticare l'Anello di Monaco, fino ad arrivare appunto alla sbrisolona, il dolce sicuramente più apprezzato, ammirato e conosciuto in tutta Italia e non solo".

"Non solo arte, musei, storie e tradizioni - afferma Barbara Mazzali, assessore regionale al Turismo - Mantova attrae turisti anche per le sue specialità gastronomiche e dolciarie. Eventi come questo sono straordinari volani di attrattività turistica".

"La nostra città è attrattiva per il suo importantissimo patrimonio artistico culturale e naturalistico, ma in questi anni - conclude Giovanni Buvoli, vicesindaco del Comune di Mantova - abbiamo promosso anche la nostra cucina. Abbiamo un'importante tradizione dolciaria con una ampia gamma di prodotti di pasticceria come accade in tutti i territori dove ci sono state delle corti, nel nostro caso quella dei Gonzaga".





